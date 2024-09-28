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Пробежал полполя и попал в девятку. Назаренко забил третий гол Полесья в ворота Карпат - ВИДЕО
Лучший бомбардир чемпионата
Фото пресслужби ФК "Полісся"
"Карпаты" и "Полесье" во Львове играют календарный матч восьмого тура УПЛ. На 70-й минуте житомиряне повели в счете 1:3.
Назаренко протянул мяч со своей половины поля, вошел в штрафную и пробил в правую девятку.
Это седьмой гол Назаренко в нынешнем сезоне. Он лидирует в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Алексея Гуцуляка на два мяча.
За ходом завершения матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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