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Пробежал полполя и попал в девятку. Назаренко забил третий гол Полесья в ворота Карпат - ВИДЕО

Премьер-лига
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Лучший бомбардир чемпионата

Пробежал полполя и попал в девятку. Назаренко забил третий гол Полесья в ворота Карпат - ВИДЕО

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" и "Полесье" во Львове играют календарный матч восьмого тура УПЛ. На 70-й минуте житомиряне повели в счете 1:3.

Назаренко протянул мяч со своей половины поля, вошел в штрафную и пробил в правую девятку.

Это седьмой гол Назаренко в нынешнем сезоне. Он лидирует в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Алексея Гуцуляка на два мяча.

За ходом завершения матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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