Черкассы уже четыре тура без побед. ЛНЗ – Черноморец 1:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Карраско забили гол в раздевалку. После перерыва Александр Бабич постепенно начал обновлять стартовый состав и две замены все же сработали. Речь идет о Виталии Ермакове и Денисе Янакове. Именно этот тандем организовал результативную атаку ближе к истечению основного времени.

"Моряки" уже не впервые получают баллы в конце встречи. Правда, не обошлось без скандала. За считанные секунды до мастерского удара Янакова, мяч побывал на линии поля, но судья не останавливал игру, поэтому, вероятно, мяч не пересек её полностью.

У черкасского клуба 12 очков (пятое место). В следующее воскресенье их ждет проверка донецким "Шахтером". "Черно-синие" заработали 7 пунктов и занимают 11-ю строчку. В ближайшую пятницу "моряки" будут принимать "Оболонь".

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Смотрите обзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

Ковалевка. Стадион "Колос"

ЛНЗ – Черноморец 1:1

Голы: Момо, 42 – Янаков, 82