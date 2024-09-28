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Гуцуляк и Назаренко on fire. Карпаты – Полесье 1:3. Обзор матча и видео голов
Житомирская команда продолжает преследовать лидеров чемпионата
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Серебряный призер Первой лиги пытался дома создать проблемы "волкам". Временно им это удавалось – "львы" мгновенно сравняли счет после первого пропущенного мяча. Но подопечные Лупашко не смогли отстоять паритет и развить ситуацию в свою пользу. "Зелено-белые" пропустили в конце первого тайма, а после перерыва "стая" удвоила преимущество.
У львовян остается 8 очков. Коллектив занимает 10-е место. В следующей встрече тренер "львов" будет играть дома против бывшего клуба. Житомирская команда временно опережает "Динамо" и выходит на второе место (17 баллов). 6 октября подопечные Ашура будут принимать полтавскую "Ворсклу".
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Смотрите обзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
Львов. Стадион "Украина"
Голы: Мирошниченко, 19 – Крушинский, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 70
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