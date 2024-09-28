Лупашко: Уступили команде, которая после Шахтера и Динамо является лучшей

Главный тренер "Карпат" прокомментировал поражение.

“Сегодня мы уступили команде, которая, наверное, после “Шахтера” и “Динамо” лучшая. Мастерство решает ключевые моменты. Пытались играть 1-м номером. Большинство времени это удавалось, но очень много в 1-м тайме было брака в тех моментах, где "Полесье" проводило контратаки после потерь".

"Нам нужно прибавлять в уверенности, понимать, что мы уже являемся командой УПЛ, набираться опыта, нужно больше мастерства, спокойствия.

"Полесье" – очень интенсивная команда. Она очень хорошо играет против мяча, не закрываясь низко. Она хороша во всех составляющих – стандартах, аутах, игре без мяча, высоком прессинге, игре на мяче”, – сказал Лупашко.