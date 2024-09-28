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Лупашко: Уступили команде, которая после Шахтера и Динамо является лучшей

Премьер-лига
Обновлено

Наставник признал преимущество соперника

Лупашко: Уступили команде, которая после Шахтера и Динамо является лучшей

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" прокомментировал поражение.

“Сегодня мы уступили команде, которая, наверное, после “Шахтера” и “Динамо” лучшая. Мастерство решает ключевые моменты. Пытались играть 1-м номером. Большинство времени это удавалось, но очень много в 1-м тайме было брака в тех моментах, где "Полесье" проводило контратаки после потерь".

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"Нам нужно прибавлять в уверенности, понимать, что мы уже являемся командой УПЛ, набираться опыта, нужно больше мастерства, спокойствия.

"Полесье" – очень интенсивная команда. Она очень хорошо играет против мяча, не закрываясь низко. Она хороша во всех составляющих – стандартах, аутах, игре без мяча, высоком прессинге, игре на мяче”, – сказал Лупашко.

В следующем туре "Карпаты" встретятся с "Ингульцом".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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