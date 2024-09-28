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Ашур: Знали, против кого будем играть. Во Львове строится очень интересный проект
Наставник волков считает, что это была нелегкая виктория
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" прокомментировал победу над "Карпатами" (3:1).
“Пришлось делать многое, что нам не нравится, но кондиции принуждали. Поэтому должен отдать ребятам должное – молодцы.
Заносило очень часто игроков. Просто физически было тяжело прессинговать, хотя мы это хотим делать постоянно, вдали от ворот. Сегодня во всех контекстах мы смогли быть целостными. Важно, что использовали свои возможности. Не так легко было их создавать – знали, против кого будем играть. Во Львове строится очень интересный проект".
“Во втором тайме нам пришлось играть в среднем низком блоке достаточно много и пользоваться случаями, когда соперника вынудили ошибаться в высоком блоке. Что касается интенсивности. Сегодня удалось провести ее на стабильном уровне в течение всей игры”, – отметил тренер.
В следующем туре "Полесье" будет принимать "Ворсклу".
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