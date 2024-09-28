Ашур: Знали, против кого будем играть. Во Львове строится очень интересный проект

Главный тренер "Полесья" прокомментировал победу над "Карпатами" (3:1).

“Пришлось делать многое, что нам не нравится, но кондиции принуждали. Поэтому должен отдать ребятам должное – молодцы.

Заносило очень часто игроков. Просто физически было тяжело прессинговать, хотя мы это хотим делать постоянно, вдали от ворот. Сегодня во всех контекстах мы смогли быть целостными. Важно, что использовали свои возможности. Не так легко было их создавать – знали, против кого будем играть. Во Львове строится очень интересный проект".