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Назаренко – о тандеме с Гуцуляком: Просто мы делаем свое дело. Команда может претендовать на самые высокие места
Александр – о поразительной форме на старте сезона
Фото: ФК Полісся
Вингер "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Карпатами".
“Не вижу ничего такого прямо, что-то такого, что мы [с Гуцуляком] показываем. Просто мы делаем свое дело и пока нам это удается хорошо. Продолжаем работать. Спасибо Богу, спасибо команде, что они все делают для того, чтобы мы забивали”.
“У нас очень хорошие футболисты, очень классно подобранный состав. Если мы будем идти от матча к матчу с таким настроем, как сегодня, с такой самоотдачей, бойцовскими качествами, то можем претендовать на самые высокие места", – уверен игрок.
У Назаренко 10 баллов по системе гол+пас (7+3).
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