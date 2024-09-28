Назаренко – о тандеме с Гуцуляком: Просто мы делаем свое дело. Команда может претендовать на самые высокие места

Вингер "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Карпатами".

“Не вижу ничего такого прямо, что-то такого, что мы [с Гуцуляком] показываем. Просто мы делаем свое дело и пока нам это удается хорошо. Продолжаем работать. Спасибо Богу, спасибо команде, что они все делают для того, чтобы мы забивали”.