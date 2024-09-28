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Назаренко – о тандеме с Гуцуляком: Просто мы делаем свое дело. Команда может претендовать на самые высокие места

Премьер-лига

Александр – о поразительной форме на старте сезона

Назаренко – о тандеме с Гуцуляком: Просто мы делаем свое дело. Команда может претендовать на самые высокие места

Фото: ФК Полісся

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Вингер "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Карпатами".

“Не вижу ничего такого прямо, что-то такого, что мы [с Гуцуляком] показываем. Просто мы делаем свое дело и пока нам это удается хорошо. Продолжаем работать. Спасибо Богу, спасибо команде, что они все делают для того, чтобы мы забивали”.

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“У нас очень хорошие футболисты, очень классно подобранный состав. Если мы будем идти от матча к матчу с таким настроем, как сегодня, с такой самоотдачей, бойцовскими качествами, то можем претендовать на самые высокие места", – уверен игрок.

У Назаренко 10 баллов по системе гол+пас (7+3).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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