Верес продлил контракт с ключевым футболистом

"Верес" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Виталием Дахновским.

Игрок поставил свой автограф под соглашением сразу же после ничейного матча против "Шахтра" вчера, 27 сентября.

Новое соглашение действует до лета 2026 года.

На счету Дахновского 12 голов и 16 ассистов в 107 матча за ровенчан.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 300 тысяч евро.