Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября

Провожаем сентябрь, встречаем октябрь. Команды погремят в еврокубках, быстренько отыграют календарные матчи в чемпионатах – и отправятся в национальные сборные на международную паузу. "Шахтер" в Лиге чемпионов, "Динамо" в Лиге Европы и не только – "Кривбасс" уже готовится ко встрече с киевлянами в УПЛ. На этой неделе будет что посмотреть.

Понедельник, 30 сентября

В этот день завершится 8-й тур Украинской Премьер-лиги. Также по матчу на просмотр найдут для себя любители чемпионатов Италии, Англии и Испании.

18:00. "Заря" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Парма" – "Кальяри". Серия А. Megogo

22:00. "Борнмут" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Вильярреал" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

Вторник, 1 октября

Главный клубный европейский турнир, стартует 2-й тур группового раунда. "Арсенал" против "ПСЖ", битва "Байера" и "Милана", приезд "Янг Бойз" в Каталонию, а также матчи, в которых финалисты предыдущего розыгрыша соревнования обязана набрать по три зачетных пункта.

19:45. "Зальцбург" – "Брест". Megogo. ЛЧ

19:45. "Штутгарт" – "Спарта". Megogo. ЛЧ

21:45. "Ньюкасл" – "Уимблдон". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:00. "Арсенал" – "Пари Сен-Жермен". Megogo. ЛЧ

22:00. "Байер" – "Милан". Megogo. ЛЧ

22:00. "Барселона" – "Янг Бойз". Megogo. ЛЧ

22:00. "Боруссия Д" – "Селтик". Megogo. ЛЧ

22:00. "Интер" – "Црвена Звезда". Megogo. ЛЧ

22:00. ПСВ – "Спортинг". Megogo. ЛЧ

22:00. "Слован" – "Манчестер Сити". Megogo. ЛЧ

Среда, 2 октября

Цыганков ждет в гости "Фейеноорд", "Шахтер" сразится с "Аталантой", а "Астон Виллу" Унаи Эмери проверит мощная "Бавария" Венсана Компани. И это еще далеко не все вывески. Мадридский "Атлетико" попытается пробить Анатолия Трубина, "Болонья" приедет на "Энфилд", а "Реал" отправится во Францию.

19:45. "Жирона" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

19:45. "Шахтер" – "Аталанта". ЛЧ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Атлетико". ЛЧ. Megogo

22:00. "Динамо З" – "Монако". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Болонья". ЛЧ. Megogo

22:00. "Лилль" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:00. "РБ Лейпциг" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo

22:00. "Штурм" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

Четверг, 3 октября

Здесь будет куча матчей Лиги Европы и Лиги Конференций. Собрали для вас самые интересные. Конечно же, во главе угла – встреча "Динамо" с "Хоффенхаймом". Также стоит обратить внимание на матчи с участием "МЮ", "Ромы" и "Челси".

19:45. "Ференцварош" – "Тоттенхэм". ЛЕ. Megogo

19:45. "Лацио" – "Ницца". ЛЕ. Megogo

19:45. "Олимпиакос" – "Брага". ЛЕ. Megogo

19:45. "Реал Сосьедад" – "Андерлехт". ЛЕ. Megogo

19:45. "Хоффенхайм" – "Динамо". ЛЕ. Megogo

19:45. "Легия" – "Бетис". ЛК. Megogo

22:00. "Бешикташ" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Порту" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo

22:00. "Эльфсборг" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рейнджерс" – "Лион". ЛЕ. Megogo

22:00. "Челси" – "Гент". ЛК. Megogo

22:00. "Фиорентина" – "Нью-Сейнтс". ЛК. Megogo

22:00. "Петрокуб" – "Пафос". ЛК. Megogo

Пятница, 4 октября

Традиционный старт туров локальных первенств. "Черноморец" и "Оболонь" откроют 9-й в УПЛ, "Ингулец" и "Карпаты" его продолжат. Также по матчу, а где-то по два, для себя найдут любители чемпионатов Италии, Германии, Франции и Испании.

15:30. "Черноморец" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Ингулец" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Наполи" – "Комо". Серия А. Megogo

21:30. "Аугсбург" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Верона" – "Венеция". Серия А. Megogo

21:45. "Марсель" – "Анже". Лига 1. Megogo

22:00. "Леганес – "Валенсия". Примера. Megogo

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Суббота, 5 октября

"Заря" едет в Ровно, "Александрия" ждет "Рух", "Брентфорд" Ярмолюка и "Борнмут" Забарного в Англии сойдутся с "Вулвз" и "Лестером" соответственно. Также вечером в УПЛ сыграют "Колос" и "Левый берег". И, опять же, хочется выделить еще один матч в АПЛ – к Миколенко приедет грозный "Ньюкасл".

13:00. "Верес" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Эспаньол" – "Мальорка". Примера. Megogo

15:30. "Александрия" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Удинезе" – "Лечче". Серия А. Megogo

16:30. "Байер" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вердер" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Унион Берлин" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Арсенал" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Вулвз". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Лестер" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Хетафе" – "Осасуна". Примера. Megogo

18:00. "Колос" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Аталанта" – "Дженоа". Серия А. Megogo

19:30. "Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Лилль" – "Тулуза". Лига 1. Megogo

21:45. "Интер" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "Реал" – "Вильярреал". Примера. Megogo

22:00. "Ренн" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:30. "Спортинг" – "Каса Пиа". Примейра. Megogo

Воскресенье, 6 октября

Локальные первенства относительно оперативно закрываются, после чего футболисты разъезжаются по сборным. В чемпионате Украины, помимо поединков с участием "Полесья" и "Шахтера", особняком стоит матч "Динамо" – "Кривбасс". Также интересно глянуть, справится ли "Жирона" Цыганкова с "Атлетиком". Вечером в программе "Бавария", "Рома" Довбика и "Бенфика" Трубина.