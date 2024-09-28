Бабич: Мы шагнули вперед. Если бы грамотнее сыграли, могли бы забить еще

Александр Бабич выступил на пресс-конференции после поединка.

“Ехали за победой. Матч был более-менее равный. Получили один важный балл. Это была волевая ничья, потому что пропустили в конце первого тайма, тактически не перестроились, но проявили характер. Выпустили свежих игроков атаки и забили яркий мяч. Если бы сыграли грамотнее, могли бы забить еще. Был момент у Ермакова, Янакова. Мы показали, что мы можем выполнять задачи, перестраиваться на другую схему и влиять на счет".

Мы шагнули вперед, сделали глоток воздуха. Надо еще работать над реализацией, защитой. Претензий нет ни к кому. Есть ошибки, будем их разбирать. Все игроки были собраны и сконцентрированы. В первом тайме в плане атаки были неплохие переходные фазы, можно было пробивать по воротам. Есть положительная информация, которую нужно проанализировать. В плане психологии ничья очень поможет.

[О вратаре-новичке] Кингсли оправдал наше доверие. Видно, что волновался. Ему 20 лет, очень качественные габариты. За счет реакции и роста он нам очень помог. Много над чем надо работать”, – резюмировал тренер.