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Наумец – о голе Черноморца: Подумали, что аут, мяч вышел, команда остановилась. Все стали
Полузащитник прокомментировал спорное взятие ворот
Фото: ФК ЛНЗ
Владислав Наумец сказал несколько слов после встречи с "моряками".
“Досадно пропускать такой мяч, на исходе игры, когда команда доминировала почти всю игру. Соперник почти ничего не создал. Такой гол… Подумали, что аут, мяч вышел, команда перестала играть и пропустили этот гол ненужный".
"Я увидел, что голкипер и вся команда остановились. Все стали. Мне показалось, что мяч вышел. Там стоял голкипер и все видел. Нужно после первого гола не выключаться, а стараться создавать больше моментов и хладнокровнее подходить к завершению. Не торопиться в завершающей фазе, а искать правильное решение. Забивать второй и третий мяч, а затем спокойно играть”, – заявил полузащитник.
Наумец в текущем сезоне 7 раз выходил на замену и в совокупности отыграл 78 минут.
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