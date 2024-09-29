Наумец – о голе Черноморца: Подумали, что аут, мяч вышел, команда остановилась. Все стали

Владислав Наумец сказал несколько слов после встречи с "моряками".

“Досадно пропускать такой мяч, на исходе игры, когда команда доминировала почти всю игру. Соперник почти ничего не создал. Такой гол… Подумали, что аут, мяч вышел, команда перестала играть и пропустили этот гол ненужный".

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"Я увидел, что голкипер и вся команда остановились. Все стали. Мне показалось, что мяч вышел. Там стоял голкипер и все видел. Нужно после первого гола не выключаться, а стараться создавать больше моментов и хладнокровнее подходить к завершению. Не торопиться в завершающей фазе, а искать правильное решение. Забивать второй и третий мяч, а затем спокойно играть”, – заявил полузащитник.

Наумец в текущем сезоне 7 раз выходил на замену и в совокупности отыграл 78 минут.