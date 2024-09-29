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Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября

Премьер-лига
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А также разгром от "Бенфики" Трубина и победы "Челси" и "Арсенала"

Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Александрия вернула себе лидерство в УПЛ

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием открывали криворожский "Кривбасс" и "Александрия". В итоге, подопечные Руслана Ротаня минимально переиграли команду Юрия Вернидуба. Судьбу встречи решил единственный в матче гол Филиппова в компенсированное к первому тайму время. Благодаря этой победе, "горожане" вышли на чистое первое место в турнирной таблице.

ЛНЗ расписал третью ничью подряд

Подопечные Каррило Караско снова не сумели удержать победу. На этот раз черкащане приехали в гости к одесскому "Черноморцу" Александра Бабича. Футболисты ЛНЗ первыми открыли счет, однако пропустили в концовке - по аналогии как это было и неделю назад в игре против житомирского "Полесья". После этого поединка ЛНЗ расположился на 5-й позиции, а "Черноморец" - на 11-м месте.

Полесье на классе одолело Карпаты

Во Львове под аккомпанемент ливня состоялось дерби "львов" и "волков". Команды достаточно быстро, еще до экватора первого тайма, обменялись голами. Хотя, с течением времени подопечные Владислава Лупашко ощутимо подсели и позволили игрокам Имада Ашура еще дважды поразить свои ворота.

Байер вымучил ничью с Баварией

В Германии же состоялся центральный матч 5-го тура тамошней Бундеслиги. Мюнхенская "Бавария" Венсана Компани принимала чемпионский "Байер" Хаби Алонсо. Счет в матче открыли "фармацевты", но мюнхенцы довольно быстро установили паритет на табло. В итоге, так и закончили - 1:1.

Трубин помог Бенфике одержать разгромную победу

Перемещаемся на Пиренейский полуостров. "Орлы" второй раз подряд дома пропустили первыми в национальном чемпионате, но снова устроили разгром. Ворота "Бенфики" во встрече против "Жил Висенте" защищал наш соотечественник - Анатолий Трубин. Украинский голкипер за 90 минут пропустил один мяч.

Арсенал без Зинченко в компенсированное время вырвал победу над Лестером

И теперь к новостям "Туманного Альбиона". В очередном туре АПЛ "канониры" Микеля Артеты на своем поле едва не упустили практически стопроцентную победу в игре с "Лестером". Лондонцы сами себе привезли проблемы, хотя и дожали "лисиц" в компенсированное время.

Покер Палмера принес Челси три очка

В параллельном матче английского первенства "Челси" принимал "Брайтон". Результат еще в первом тайме для "пенсионеров" обеспечил Коул Палмер, оформив покер. Михаил Мудрик также принял участие в этом поединке, выйдя на замену на 70-й минуте.

Эвертон с Миколенко одержал первую победу, Брентфорд Ярмолюка разошелся миром с Вест Хэмом

"Ириски" в Ливерпуле принимали "Кристал Пэлас". "Эвертон" первым пропустил, уже на 10-й минуте встречи. Однако, дубль Макнила на старте второго тайма все же принес "синим" первую победу в этой кампании. Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. В еще одной встрече АПЛ "Брентфорд" расписал ничью с "Вест Хэмом". Хавбек "пчелок" Егор Ярмолюк провел на поле 30 минут основного времени.

Осасуна прервала победную серию Барсы

И наконец солнечная Испания. Коуч каталонцев Ханси Флик выставил на этот поединок полурезервный состав, за что и поплатился. В итоге, "блауграна" проиграла на выезде "Осасуне" со счетом 2:4. Однако, "Барса" по итогам этого тура в любом случае останется лидером Ла Лиги.

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