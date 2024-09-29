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Бывший гендиректор Днепра: Если бы я решал, то я бы сам отвез Коноплянку в Ливерпуль за 15 миллионов евро

Премьер-лига
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Но тогда был в продолжительном отпуске

Бывший гендиректор Днепра: Если бы я решал, то я бы сам отвез Коноплянку в Ливерпуль за 15 миллионов евро

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко вспомнил момент, когда Евгений Коноплянка был в шаге от перехода в "Ливерпуль".

– Можете вспомнить историю о непродаже Коноплянки в "Ливерпуль"? Верно ли, что не хватило одного часа? Или это было как-то иначе?

– Я эту историю очень просто помню – я в этом процессе не участвовал. По определенным причинам этот вопрос был отдан, как бы сказать…

Короче, этим вопросом занимался Русол. И вот эти все подробности о "часа не хватило" – меня там не было, скажем так. Я был в то время в длительной командировке. Всеми вопросами трансфера Коноплянки занимался Русол. Я так понимаю, конечно, с ведома Игоря Валерьевича.

– Что вы сами думаете об этом?

– Если бы я решал, то я бы лично за 15 миллионов – сколько там – лично отвез бы Женю в Ливерпуль. За ту сумму, которую предложил “Ливерпуль” – на каком-то этапе было согласование этой цифры – я бы его сам отвез, если бы я мог принимать решение. Вот такое мое мнение”, – сказал Стеценко.

Коноплянка в 2014 году мог стать футболистом “Ливерпуля”, но Коломойский не согласился тогда на условия мерсисайдцев. В конце концов, спустя год Евгений перешел в "Севилью" на правах свободного агента.

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Евгений Коноплянка Андрей Стеценко Ливерпуль Днепр
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Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Максим Кучер
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