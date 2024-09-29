Соса – о поражении Александрии: Относительно неназначенного пенальти – защитник толкнул меня сзади

26-летний нападающий высказался по поводу матча с лидером таблицы.

“Играли хорошо, но самое главное – не смогли победить. Создавали много опасных моментов, особенно в первом тайме. Но после пропущенного мяча играть было тяжело. Я пытался делать все, что от меня зависело, но реализовать хотя бы один из них не удалось. Мы должны разобрать все наши недостатки и вернуться только сильнее”.

“[О новичке Ндомбази] Круто, что в команде появляются новые игроки. Мы ведь одна большая команда, поддерживаем друг друга и делаем все возможное, чтобы наш клуб был на самых высоких местах в чемпионате.

Относительно неназначенного пенальти – защитник толкнул меня сзади, но арбитр решил не принимать во внимание этот момент. Такое бывает, к сожалению. Несмотря на это, игра была неплохой в нашем исполнении”, – считает форвард.