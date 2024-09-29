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Драмбаев: Могли забивать 3-4 гола и закрывать игру в первом тайме. У Александрии был 1-2 момента

Премьер-лига
Обновлено

Защитник отметил существенное преимущество его команды над соперником

Драмбаев: Могли забивать 3-4 гола и закрывать игру в первом тайме. У Александрии был 1-2 момента

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Александр Драмбаев – о поражении "горожанам".

“У нас все получалось. Мы разбирали все на теории, знали, к чему готовиться. У нас было очень много моментов в первом тайме. Могли забивать 3-4 гола и закрывать игру еще в первом тайме, но это не удалось. У "Александрии" был один или два момента и они его реализовали. Ближе к концу мы побежали вперед. У "Александрии" было 2-3 атаки. Мы хотели спасти игру, нам не подходит поражение. Подвела реализацию. В последнем звене нужно было больше концентрации”.

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“[О новичке Ндомбази] Встретили, сделали ему коридор, он пробежался, пошутили. Он занимался по индивидуальной программе, потому что только присоединился и долго не тренировался. Думаю, еще несколько дней, и он будет тренироваться уже с нами и будем знакомиться гораздо больше”, – заявил защитник.

Драмбаев в текущем сезоне появлялся в семи матчах.

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Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
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