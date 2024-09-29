Драмбаев: Могли забивать 3-4 гола и закрывать игру в первом тайме. У Александрии был 1-2 момента

Александр Драмбаев – о поражении "горожанам".

“У нас все получалось. Мы разбирали все на теории, знали, к чему готовиться. У нас было очень много моментов в первом тайме. Могли забивать 3-4 гола и закрывать игру еще в первом тайме, но это не удалось. У "Александрии" был один или два момента и они его реализовали. Ближе к концу мы побежали вперед. У "Александрии" было 2-3 атаки. Мы хотели спасти игру, нам не подходит поражение. Подвела реализацию. В последнем звене нужно было больше концентрации”.