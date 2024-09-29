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Ротань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос
Наставник горожан выступил на пресс-конференции
Фото Віталія Клюєва - УАФ
Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов.
“Что касается нашего лидерства, оно доказывается результатами и трудом. Мы всегда должны думать о результате. Договорились с ребятами, что не смотрим в турнирную таблицу, а думаем о каждой следующей игре, а там уже будет видно. Мы должны работать на тренировках и видеть игру такую, какая она есть. В плане достижения результата, в плане требований. Очень доволен ребятами. Сравнивая с прошлым чемпионатом, мы очень прибавили в плане характера, жажды победы. А что касается игры, тренерский штаб всегда будет чем-то недоволен”.
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Вопрос журналиста: Забить гол и сесть в оборону, периодически сбивать темп, это и есть Ротань-стайл?
“Я не поведусь на ваши провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос. Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл. Есть конкретный соперник – "Кривбасс". В чем сила "Кривбасса"? Играть один в один, не дать сопернику сыграть, контратаки, свободное пространство, вторжение в зоны. Поэтому это не о Ротань-стайле. Когда игра проходит один в один – очень тяжело находить свободного [футболиста]. Вы понимаете, мы встали сегодня в 6 утра, сели в автобус и приехали на игру. Любой команде будет тяжело физически”, – отметил тренер.
"Горожане" не уступают в чемпионате уже 12 поединков.
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