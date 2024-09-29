Вернидуб: Полное преимущество с нашей стороны. Не заслуживали поражения. Надо время, у нас изменился состав

Юрий Вернидуб подвел итоги матча на пресс-конференции.

“Неплохая игра и полное преимущество с нашей стороны. Единственное, что мы не сделали – не забили. По сравнению с игрой против "Ворсклы" моментов было достаточно. Только у Сосы было 4 стопроцентные возможности. Пропустили гол в компенсированное время до первого тайма. После перерыва начали снова играть в футбол, создавать моменты, но мяч не шел в ворота. Мы не заслуживали поражения”.

“Надо время, у нас изменился состав. Пришли новички, им нужно привыкнуть к нашей игре. Ушли несколько ключевых исполнителей. Да, есть молодые ребята из U-19. Есть три-четыре молодых игрока, которые могут вырасти в хороших футболистов. Но на все нужно время. Не все так просто. Всем тяжело. Видели, как сыграло "Динамо" в еврокубках? Им тоже тяжело: переезды, мало времени на восстановление, мышцы не выдерживают нагрузки”, – подчеркнул тренер.