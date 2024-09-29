Оболонь – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На данный момент последние две команды Украинской Премьер-лиги, «Оболонь» и «Ингулец», будут бороться за чрезвычайно важные три очка. Тот момент, когда оба коллектива имеют реальный шанс улучшить свое турнирное положение, от чего интрига здесь возрастает до невероятного уровня.

Кто же окажется сильнее в противостоянии клубов со дна турнирной таблицы? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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УПЛ. 9 тур.

29 сентября. 13:00. Киев. «Оболонь Арена»

Главный судья: Михаил Райда

Трансляция: УПЛ ТВ

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