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Оболонь – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Двое главных неудачников чемпионата встречаются в очном матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На данный момент последние две команды Украинской Премьер-лиги, «Оболонь» и «Ингулец», будут бороться за чрезвычайно важные три очка. Тот момент, когда оба коллектива имеют реальный шанс улучшить свое турнирное положение, от чего интрига здесь возрастает до невероятного уровня.
Кто же окажется сильнее в противостоянии клубов со дна турнирной таблицы? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
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УПЛ. 9 тур.
29 сентября. 13:00. Киев. «Оболонь Арена»
Главный судья: Михаил Райда
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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