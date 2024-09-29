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Рух - Колос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: upl.ua
Сегодня в 15:30 львовский "Рух" примет у себя дома "Колос". "Рух" в двух последних матчах дважды сыграл вничью, тем временем команда из Ковалевки после провального старта начала брать очки и даже в последнем туре одержала свою первую победу в сезоне.
Перед матчем с "Динамо" в строй вернулись трое игроков "Руха" — Сапуга, Плюман и Климчук, а у "Колоса" общих кадровых проблем нет.
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Игра "Рух" - "Колос" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна у многих провайдеров, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 8-й тур. 29.09.2024
Львов, стадион "Арена Львов", 15:30.
"Рух" - "Колос"
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