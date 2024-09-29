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Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут

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Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут

скриншот youtube

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Бывший нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнениями о старте сезона донецкого "Шахтера".

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"Если "Шахтер" будет так и дальше разбазаривать, то "Динамо" уже можно поздравлять с чемпионством. Я не ожидал, что "Шахтер" будет так разбрасываться очками, причем там, где терять нельзя было. Судя по тому, как начала донецкая команда, в Лиге чемпионов им будет еще сложнее.

Если еще одну игру в УПЛ так же неудачно сыграют и потеряют очки, то "Динамо" можно будет смело поздравлять с золотом УПЛ. Я это всегда делаю перед началом чемпионата, а не за два тура до завершения, как другие. Видимо, главного тренера "Шахтера" скоро уберут, если будут так разбазаривать. Одна-две игры и все", — сказал Леоненко.

Напомним, в УПЛ "Шахтер" потерпел два поражения, один раз сыграл вничью и 4 раза победил.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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