Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут

Бывший нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнениями о старте сезона донецкого "Шахтера".

"Если "Шахтер" будет так и дальше разбазаривать, то "Динамо" уже можно поздравлять с чемпионством. Я не ожидал, что "Шахтер" будет так разбрасываться очками, причем там, где терять нельзя было. Судя по тому, как начала донецкая команда, в Лиге чемпионов им будет еще сложнее.

Если еще одну игру в УПЛ так же неудачно сыграют и потеряют очки, то "Динамо" можно будет смело поздравлять с золотом УПЛ. Я это всегда делаю перед началом чемпионата, а не за два тура до завершения, как другие. Видимо, главного тренера "Шахтера" скоро уберут, если будут так разбазаривать. Одна-две игры и все", — сказал Леоненко.