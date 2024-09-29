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Третьяков: Если команда не выигрывает 7 туров, конечно, это бьет по психологии
О дебютном сезоне в Ковалевке
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Максим Третьяков рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.
Можно сказать, что твоя адаптация в "Колосе" уже прошла? Или ты в ней и не нуждался?
Я многих ребят и работников "Колоса" знал давно. Наш футбольный мир не такой большой. В этом плане проблем не было. Нужно было притереться с тренерским штабом, коллективом. С этим тоже трудностей не возникло. Команда продолжает формироваться. И это отличается от того, когда ты приходишь в клуб, где четко выстроена структура игры.
Для себя сложно было адаптироваться к новым требованиям в "Колосе"?
Сейчас футбол требует коллективной работы: прессинговать, отбирать, особенно когда есть проблемы с выходом из обороны в атаку. Если в матче с "ЛНЗ" соперник заставлял нас действовать вторым номером, то с "Зарей" были видны эпизоды позиционной игры. Если команда не выигрывает 7 туров, конечно, это бьет по психологии. Важно не откатиться — играть на отбой, а стараться забить еще.
Дебютные голы за "Колос" в последних матчах помогли сбросить психологический груз после тяжелой травмы в "Днепре-1"?
Этот период был тяжелым. Для меня важно, что я начал больше получать времени на поле, выходить в старте. В "Днепре-1" мое состояние этого не позволяло делать.
Напомним, в нынешнем сезоне Максим Третьяков сыграл в пяти играх, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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