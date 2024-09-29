Левый Берег – Динамо: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Украины

"Динамо" посреди недели стартовало в Лиге Европы. Результат очень неудачен, ведь проиграли “Лацио” 0:3. С другой стороны, игра на атаку моментами была хорошая. Однако не на руку киевлянам играет то, что нужно добираться из Гамбурга, а потом снова ехать в Зингсхайм.

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В “Левом Береге” отмечали, что у “Динамо” не возникнет проблем с тем, что нужно тратить силы на дорогу и игру в еврокубках, ведь у них есть два полноценных состава. Поэтому у дерби Киевской области все настроены на борьбу.

Чемпионат Украины, восьмой тур

29 сентября, 18:00. "Арена Левый Берег"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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