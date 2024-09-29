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Левый Берег – Динамо: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Украины
Киевляне возвращаются во внутреннее соревнование
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" посреди недели стартовало в Лиге Европы. Результат очень неудачен, ведь проиграли “Лацио” 0:3. С другой стороны, игра на атаку моментами была хорошая. Однако не на руку киевлянам играет то, что нужно добираться из Гамбурга, а потом снова ехать в Зингсхайм.
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В “Левом Береге” отмечали, что у “Динамо” не возникнет проблем с тем, что нужно тратить силы на дорогу и игру в еврокубках, ведь у них есть два полноценных состава. Поэтому у дерби Киевской области все настроены на борьбу.
Чемпионат Украины, восьмой тур
29 сентября, 18:00. "Арена Левый Берег"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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