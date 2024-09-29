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Ключевой игрок Руха не сыграет в матче против Колоса. Известная причина

Премьер-лига

Клуб не разрешает Марку Сапуге покинуть лазарет команды

Ключевой игрок Руха не сыграет в матче против Колоса. Известная причина

fcruhlviv.com

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Полузащитник "Движения" Марко Сапуга вернулся в общую группу команды, но в матче против "Колоса", который состоится сегодня, Сапуга не будет участвовать.

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По имеющейся информации, Марко Сапуга на зимнем собрании получил серьезную травму, порвав переднюю крестообразную связь. В феврале 2024 года ему была сделана операция, срок восстановления составляет семь месяцев. 21-летний полузащитник тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, за прошлый сезон Сапуга отыграл в 17 играх, в которых отличился одной результативной передачей.

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Источник:
Sport 24.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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