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Ключевой игрок Руха не сыграет в матче против Колоса. Известная причина
Клуб не разрешает Марку Сапуге покинуть лазарет команды
fcruhlviv.com
Полузащитник "Движения" Марко Сапуга вернулся в общую группу команды, но в матче против "Колоса", который состоится сегодня, Сапуга не будет участвовать.
По имеющейся информации, Марко Сапуга на зимнем собрании получил серьезную травму, порвав переднюю крестообразную связь. В феврале 2024 года ему была сделана операция, срок восстановления составляет семь месяцев. 21-летний полузащитник тренируется по индивидуальной программе.
Напомним, за прошлый сезон Сапуга отыграл в 17 играх, в которых отличился одной результативной передачей.
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