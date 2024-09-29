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Команды из зоны вылета. Оболонь – Ингулец: стартовые составы на матч

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Команды из зоны вылета. Оболонь – Ингулец: стартовые составы на матч

fc.obolon.ua

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В рамках восьмого тура УПЛ "Оболонь" сыграет против "Ингульца". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Мединский, Груша, Витенчук, Черненко, Суханов – Близниченко.
  • Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Тарануха.
  • "Ингулец": Паламарчук – Малыш, Шершень, Виливальд, Мельничук – Пушкарев, Волохатый, Пятов, Козак – Сад, Кисленко.
  • Запасные: Жилкин, Сидоренко, Лосенко, Могильный, Мисик, Лисняк, Дубилей, Козыренко, Богунов, Резепов, Билоцерковец.

Обе команды находятся в зоне вылета. “Оболонь” идет на последнем месте с двумя очками в активе, “Ингулец” расположился на 15 позиции с четырьмя зачетными пунктами.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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