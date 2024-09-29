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Новичок Кривбасса Ндомбази: Украинский футбол - это хороший чемпионат с сильными командами
С нетерпением ждет свой дебют
Фото: Кривбас
Новичок "Кривбасса" нападающий Ноа Ндомбази дал первое интервью в качестве игрока "красно-белых".
Ноа, ты приехал в Кривой Рог с семьей. Это важный момент для тебя?
Это очень важно для меня, и я очень рад сегодня быть в Кривом Роге, это особенный день. И не только для меня, но и для моей мамы и моего брата. Поэтому мы очень рады быть здесь.
Что ты знал об украинском футболе раньше?
Раньше я знал, что украинский футбол - это хороший чемпионат с сильными командами, поэтому я здесь, чтобы принести пользу своей новой команде и новым партнерам по Клубу. Я знаю, что в этом чемпионате играли выдающиеся футболисты.
В какой ты форме сейчас находишься?
До приезда в Кривой Рог я тренировался ежедневно со своим физиотерапевтом. Конечно, понимаю, что мне придется приложить еще больше усилий, чтобы достаточно быстро вернуться к оптимальной форме. Но пока я готов начать заниматься с командой и уже очень хочу дебютировать за "Кривбасс".
Какие цели перед собой ставишь в "Кривбассе"?
В новом Клубе хочу забивать голы, побеждать как можно больше и достигать самых высоких позиций в турнирной таблице. Нам это по силам.
Напомним, 23-летний Ноа Ндомбази может играть на позициях центрфорварда и крайнего вингера. В сезоне 2023/24 Ноа играл за "Конкарно", в прошлом сезоне он отличился двумя голами и одной результативной передачей в 26 матчах Лиги 2.
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