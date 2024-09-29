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Новичок Кривбасса Ндомбази: Украинский футбол - это хороший чемпионат с сильными командами

Премьер-лига

С нетерпением ждет свой дебют

Новичок Кривбасса Ндомбази: Украинский футбол - это хороший чемпионат с сильными командами

Фото: Кривбас

Новина українською

Новичок "Кривбасса" нападающий Ноа Ндомбази дал первое интервью в качестве игрока "красно-белых".

Ноа, ты приехал в Кривой Рог с семьей. Это важный момент для тебя?

Это очень важно для меня, и я очень рад сегодня быть в Кривом Роге, это особенный день. И не только для меня, но и для моей мамы и моего брата. Поэтому мы очень рады быть здесь.

Что ты знал об украинском футболе раньше?

Раньше я знал, что украинский футбол - это хороший чемпионат с сильными командами, поэтому я здесь, чтобы принести пользу своей новой команде и новым партнерам по Клубу. Я знаю, что в этом чемпионате играли выдающиеся футболисты.

В какой ты форме сейчас находишься?

До приезда в Кривой Рог я тренировался ежедневно со своим физиотерапевтом. Конечно, понимаю, что мне придется приложить еще больше усилий, чтобы достаточно быстро вернуться к оптимальной форме. Но пока я готов начать заниматься с командой и уже очень хочу дебютировать за "Кривбасс".

Какие цели перед собой ставишь в "Кривбассе"?

В новом Клубе хочу забивать голы, побеждать как можно больше и достигать самых высоких позиций в турнирной таблице. Нам это по силам.

Напомним, 23-летний Ноа Ндомбази может играть на позициях центрфорварда и крайнего вингера. В сезоне 2023/24 Ноа играл за "Конкарно", в прошлом сезоне он отличился двумя голами и одной результативной передачей в 26 матчах Лиги 2.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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