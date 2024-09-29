УПЛ. Оболонь - Ингулец 2:1. Пивовары снимают с себя проклятие

Поединок на "Оболонь-Арене" прежде всего запомнился большим количеством физической борьбы и стыков. А что, кто-то ожидал другого сценария от поединка аутсайдеров? Вопрос риторический.

В общем, игра была достаточно равной. Возможно, в определенной степени в контексте созданных моментов преобладали "пивовары". Да и то условно, поскольку локальная инициатива с определенной периодичностью переходила из ног в ноги.

У "Оболони" было достаточно много угловых, хотя выжать из этого компонента какое-то преимущество хозяевам никак не удавалось. А в других эпизодах "Ингулец" выручал их страж ворот Паламарчук. На киевлян ощутимо давила та самая злосчастная безголевая серия, которая по ходу этой встречи перевалила за 10 (десять!) часов игрового времени...

Подопечные же Василия Кобина в основном сбивались на дальние удары из-за пределов штрафной площади, которые очень часто получались прям максимально неточными.

Самое интересное в первом тайме случилось как раз под самый перерыв. Сначала Козак решился выполнить передачу рабоной, еще и точную передачу, которая досталась прямо головы Кисленко. Однако, последний пробил чуть выше ворот. Откровенно говоря, на полях УПЛ любые подобные решения, тем более в матчах худших команд - это что-то из экзотики.

Но, уже в следующей атаке представители столичного коллектива ответили забитым мячом. Шершень под давлением неуклюжей передачей назад заставил уже вышеупомянутого Паламарчука ошибиться при выносе мяча. Впрочем, "пивовары" радовались недолго - арбитр VAR Николай Балакин отменил гол Суханова из-за игры рукой.

В начале второй половины о себе вновь напомнили футболисты "Ингульца". Но этот импульс активности был слишком коротким. В свою очередь "Оболонь" продолжила давить, и в конце концов сняла свое "проклятие"! "Пивовары" провели показательную скоростную атаку левым флангом, которую замкнул Груша. Ассистом отметился все тот же Суханов. Игроки гостей направляли свой взгляд на бокового судью, однако на этот раз все было чисто - 1:0.

К сожалению, буквально через несколько минут автор голевой передачи был вынужден покинуть поле из-за травмы. А впоследствии и Стасюк получил повреждение. Какой-то "компенсаторный" механизм в действии, иначе не скажешь. Одно несчастье сменилось другим для "Оболони".

После этого игра как-то вообще увязла. "Оболони" не надо было бежать вперед, а "Ингулец" и ничего предложить не мог. Тем не менее, под самый конец команды еще успели даже обменяться голами. При голе "Оболони" банально бросил играть Богунов, забитым мячом в свой день рождения отметился Близниченко. А в эпизоде "Ингульца" хозяева проспали на дальней штанге Козака. Все же, проблемы с концентрацией есть у обоих коллективов.

В сухом остатке, итог такой же. Фиксируем первую победу киевлян в этом сезоне и конец катастрофической безголевой серии. На этом из какого-то конструктива или выводов все.

"Пивовары" больше хотели, и забрали свое. А по "Ингульцу" можно сказать лишь одно: весь этот новостной шум вокруг клуба не идет на пользу команде от слова совсем. "Оболонь" Сергея Шищенко обошла в турнирной таблице коллектив Василия Кобина, однако в глобальном смысле ничего не изменилось - мы все еще имеем дело с худшими представителями УПЛ. В любом случае качеством футбола стороны сегодня, ожидаемо, не поразили, хотя и эмоциональное наполнение действительно было на уровне.

9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 29-е сентября

Киев, "Оболонь-Арена"

Голы: Груша 58, Близниченко 86 - Козак 90+1

"Оболонь": Федоровский (к) - Стасюк (Осман 66), Дубко, Приймак, Грисьо (Карась 89) - Витенчук (Мороз 89) - Близниченко, Черненко, Груша (Курко 89), Мединский - Суханов (Тарануха 62).

Запасные: Марченко (в), Рыбка (в), Карась, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Тарануха, Теслюк.

Главный тренер - Сергей Шищенко.

"Ингулец": Паламарчук - Мельничук (Мисик 82), Виливальд, Шершень, Малыш - Козак (к), Пятов (Лисняк 86), Волохатый, Пушкарев (Богунов 70) - Кисленко (Резепов 46), Сад (Козыренко 70).

Запасные: Жилкин (в), Богунов, Белоцерковец, Дубилей, Козыренко, Лосенко, Лисняк, Мысык, Могильный, Резепов, Сидоренко.

Главный тренер - Василий Кобин.

Предупреждения: Виливальд 18, Черненко 37, Мельничук 72, Козак 80, Тарануха 90+5, Приймак 90+5, Мысык 90+5.

Арбитр: Райда Михаил.