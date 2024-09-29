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Клуб УПЛ установил абсолютный трансферный рекорд в своей истории
Кадровые потери Черноморец отнюдь не пугают
Фото: Чорноморець
В нынешнем году одесский "Черноморец" не устает устанавливать всевозможные рекорды и антирекорды. Весной, после завершения прошлого чемпионата, "моряки" довели количество поражений в течение одного сезона до 18, чего не было никогда в истории одесского футбола, начиная с 1936 года.
Как известно, на смену этому антирекорду летом пришел новый: по завершении сезона-2023/24 "Черноморец" покинуло 20 (!) футболистов.
Казалось, одесскому клубу будет трудно заполнить вакансии, однако в селекционно-трансферной деятельности "Черноморец" превзошел самого себя. Летом и в начале сентября команду Александра Бабича пополнило ни много ни мало 24 (!) футболиста. Одни были приглашены как сугубо основные исполнители, другие для конкуренции и на перспективу.
Когда корреспондент UA-Футбол поинтересовался у Александра Бабича, как именно футбольным статистикам охарактеризовать такое большое количество приглашенных футболистов – рекордом или антирекордом, тот ненадолго задумавшись, ответил: "Даже не знаю".
Как известно, большая группа новичков тем или иным образом была или связана с донецким "Шахтером". Таких девять человек: вратари Артур Рудько, Максим Набит, защитники Даниил Удод, Роман Савченко, грузин Лука Лацабидзе, полузащитники Михаил Хромей, Иван Петряк, Кирилл Сигеев и Евгений Янович. Трое футболистов перебрались в "Черноморец" из "Миная" - Ярослав Кисиль, Кирилл Попов и Евгений Скиба.
Кроме них игроками одесской команды в указанный период стали Богдан Бутко, Борис Лотоцкий, Богдан Билошевский, Владислав Калин, Артем Габелок, Денис Янаков, Алексей Хобленко, Илья Шевцов, а также четверо легионеров из дальнего зарубежья – нигериец Чижиоке Аниагбосо, Кайо Гомес и Жоао Нето.
Следует отметить, что Билошевский, Янаков и Хобленко ранее уже одевали футболку "Черноморца".
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