Оболонь забила впервые за 728 минут, но гол отменили после просмотра VAR

“Оболонь” и “Ингулец” играют в Киеве восьмом туре УПЛ. К концу первого тайма мяч побывал в воротах гостей.

Шершень отдал пас на голкипера, а Паламарчук сразу выбивал круглого. Он попал в Суханова, а от него мяч покатился в ворота.

"Пивовары" отпраздновали взятие ворот, однако через несколько минут просмотра видеоповтора судьи решили отменить гол. У Суханова была зафиксирована игра рукой

В последний раз "Оболонь" забивала легальный мяч в первом туре в ворота "Колоса". После этого в шести матчах чемпионата Украины и одном поединке Кубка (там была победа в серии пенальти) киевляне не отмечались. Вместе с первым таймом сегодняшнего поединка эта серия равна 728 минутам.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.