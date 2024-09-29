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Оболонь забила впервые за 728 минут, но гол отменили после просмотра VAR

Премьер-лига
Обновлено

Зафиксировали игру рукой

Оболонь забила впервые за 728 минут, но гол отменили после просмотра VAR

Фото: Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

“Оболонь” и “Ингулец” играют в Киеве восьмом туре УПЛ. К концу первого тайма мяч побывал в воротах гостей.

Шершень отдал пас на голкипера, а Паламарчук сразу выбивал круглого. Он попал в Суханова, а от него мяч покатился в ворота.

"Пивовары" отпраздновали взятие ворот, однако через несколько минут просмотра видеоповтора судьи решили отменить гол. У Суханова была зафиксирована игра рукой

В последний раз "Оболонь" забивала легальный мяч в первом туре в ворота "Колоса". После этого в шести матчах чемпионата Украины и одном поединке Кубка (там была победа в серии пенальти) киевляне не отмечались. Вместе с первым таймом сегодняшнего поединка эта серия равна 728 минутам.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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