Имад Ашур - о 1:3 против Карпат: Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над "Карпатами", 1:3.

Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен. Будем анализировать этот матч и найдем моменты, на которые надо обратить внимание. Погодные условия внесли коррективы в планы обеих команд. Мы должны были адаптироваться к дождю. В общем надо играть при любых условиях. Я очень рад, что мы получили результат. Я благодарен сопернику за то, что они сделали этот матч совсем не легкой прогулкой. Но это не удивительно. Мы знали, против кого будем играть. "Карпаты" - сильная команда.

Борис Крушинский принял участие в двух голевых атаках, но вы его заменили после перерыва. Почему?

Он забил гол и отдал результативную передачу во время второго забитого мяча. Мы видели, что у нас есть определенные проблемы, плюс он получил необязательную желтую карточку. Возникло решение сделать замену. Он повлиял на конечный результат этого матча. Но ему надо многое улучшать. Это нормальный процесс для любого игрока. Борис показал хороший футбол. Он молодец.