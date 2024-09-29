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Имад Ашур - о 1:3 против Карпат: Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен

Премьер-лига

Что ему не нравится в игре?

Имад Ашур - о 1:3 против Карпат: Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над "Карпатами", 1:3.

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Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен. Будем анализировать этот матч и найдем моменты, на которые надо обратить внимание. Погодные условия внесли коррективы в планы обеих команд. Мы должны были адаптироваться к дождю. В общем надо играть при любых условиях. Я очень рад, что мы получили результат. Я благодарен сопернику за то, что они сделали этот матч совсем не легкой прогулкой. Но это не удивительно. Мы знали, против кого будем играть. "Карпаты" - сильная команда.

Борис Крушинский принял участие в двух голевых атаках, но вы его заменили после перерыва. Почему?

Он забил гол и отдал результативную передачу во время второго забитого мяча. Мы видели, что у нас есть определенные проблемы, плюс он получил необязательную желтую карточку. Возникло решение сделать замену. Он повлиял на конечный результат этого матча. Но ему надо многое улучшать. Это нормальный процесс для любого игрока. Борис показал хороший футбол. Он молодец.

Напомним, в следующем туре житомирская команда сыграет против "Ворсклы" шестого октября.

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Полесье (Житомир) Карпаты (Львов) Имад Ашур
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Источник:
ФК Карпати
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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