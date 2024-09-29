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Оболонь прервала сухую серию в УПЛ, которая длилась более 10 часов: забила в ворота Ингульца – ВИДЕО
В этот раз забила легально
Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий
В Киеве "Оболонь" играет против "Ингульца" в рамках восьмого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 59-й минуте.
Приймак отдал мяч в левый фланг, оттуда Суханов прострелил на Грушу – тот в касание перевел круглого в ворота.
"Пивовары" последний раз забивали 4 августа – в матче 1 тура УПЛ. Таким образом, они прервали сухую серию в чемпионате продолжительностью 622 минуты и 742 минуты с учетом игры Кубка Украины.
Для Виталия Груши – это первый гол в УПЛ в его карьере.
За дальнейшим ходом матча следите в текстовом онлайне UA-Футбол>>>.
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