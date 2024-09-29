Рух – Колос: стартовые составы команд

"Рух" и "Колос" встретятся во Львове в очном матче чемпионата Украины. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Рух": Ледвий – Дидык, Холод, Сыч, Роман, Подгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.

Ледвий – Дидык, Холод, Сыч, Роман, Подгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир. Запасные: Герета, Ванивский, Клайвер, Климчук, Рунич, Квас, Плюман, Семотюк, Товарныцкий, Лях.

"Колос": Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козык, Поправка, Демченко, Красничи, Ориховский, Алефиренко, Третьяков, Боливар.

Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козык, Поправка, Демченко, Красничи, Ориховский, Алефиренко, Третьяков, Боливар. Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Гусол, Салабай, Диего, Криворучко, Велетень, Безбородко, Паулаускас.

Перед матчем "Рух" идет на шестом месте в турнирной таблице, а "Колос" занимает 14 место.

Старт встречи во Львове запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.