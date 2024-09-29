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Закономерные нули. УПЛ. Рух - Колос 0:0

Премьер-лига
Обновлено

Команды так и не наиграли хоть на один гол

Закономерные нули. УПЛ. Рух - Колос 0:0

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос", который неделю назад обыграв "Зарю", добыл свою первую победу в сезоне, приехал в гости к "Руху", который в прошлом туре остановил "Динамо".

Не смотря на то, что команды находятся на разных полюсах таблицы, общий тонус соперников давал надежду, что ковалевцы смогут создать проблемы львовянам.

Со стартовыми составами тренеры особо не мудрили. Пономарев выпустил все тех же 11 игроков, которые выходили в старте последние два тура.

Поздеев сделал только одну замену по сравнению с матчем с "Зарей" - на правый фланг полузащиты вышел Алефиренко вместо Гусола.

Первый тайм команды выдали не самый интересный. Вернее, почти совсем не интересный.

Интересно, что в начале матча именно "Колос" завладел мячом и инициативой и пробовал что-то организовать у чужих ворот. Все это вылилось в единственный острый момент тайма, когда Демченко метров с 35-ти шикарным ударом зарядил в перекладину.

Ближе к середине тайма уже "Рух" проснулся и перетянул инициативу на себя. Вот правда кроме владения у хозяев не было ничего. Навесы на Краснопира, которого внимательно опекали защитники да попытки дальних и неопасных ударов.

Таким образом, к перерыву команды пришли с логичными нулями на табло.

Надежды на то, что команды оживятся во втором тайме, не оправдались. Вторая половина игры стала закономерным продолжением первой. Более того, до перерыва команды создали хоть один момент на двоих, а после было совсем сухо.

Замены Пономарева на атаку (вышли Климчук и Клайвер) не сработали. Львовяне больше контролмровали мяч, но снова ж таки, пробиться через насыщенную оборону гостей не получалось, а все, что иногда летело в сторону ворот, подчищал Пахолюк.

В итоге – закономерные нули на табло, которые больше сыграли на руку «Колосу».

Куда делся атакующий потенциал "Руха", который уже третий матч подряд играет вничью 0:0 – пожалуй самый главный вопрос, который придется разбирать Пономареву.

8-й тур УПЛ, сезон 2024/25

29 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Игорь Пасхал

"Рух" (Львов) – "Колос" (Ковалевка) 0:0

Предупреждения: Дидык, Федор - Цуриков, Криворучко, Козик

"Рух": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула (Рунич, 81), Федор, Квасница (Клайвер, 70), Карабин (Климчук, 60), Краснопир

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка (Криворучко, 46), Демченко, Красничи, Ориховский, Алефиренко (Диего, 72), Третьяков (Велетень, 90+3), Боливар (Паулаускас, 72)

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1 голосов
Комментарии
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
29.09.2024 в 17:49
Всім тим , хто страждає безсонням, в кого проблеми зі сном - запишіть цей матч . Вмикайте з будь якого моменту , пару хвилин і ви спите міцним сном
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Комментарии 2
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
29.09.2024 в 17:49
Всім тим , хто страждає безсонням, в кого проблеми зі сном - запишіть цей матч . Вмикайте з будь якого моменту , пару хвилин і ви спите міцним сном
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.09.2024 в 17:31
Наші клуби мають таку звичку: стрибнути вище голови проти гранда, а потім провалити наступний матч проти середняка. Так і Рух - виклався по повній проти Динамо. А вже з Колосом був не схожий сам на себе.
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