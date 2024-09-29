Привел в пример Ямаля. Кополовец - о нападающем Динамо: Если бы у Супряги был интеллект

Селекционер "Карпат" Михаил Кополовец поделился своим мнением относительно нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.

"Если бы у Супряги был интеллект и он мог воспользоваться даром, которым наградил Господь, то он бы уже давно играл. Ему что-то мешает. Но это больше связано с психологией. Здесь нужно работать.

Ямаль в "Барселоне" играет в 16, а Супряге скоро 25, и его не видно. Мощнее ты не станешь, чем в этом возрасте. Ты уже сформированный игрок, не ребенок. Твой каркас максимально мощный. Я уверен, что с ним работают специалисты - пусть еще себя покажет", - сказал Кополовец.