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Привел в пример Ямаля. Кополовец - о нападающем Динамо: Если бы у Супряги был интеллект
Жестко прошелся по игроку Динамо
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Селекционер "Карпат" Михаил Кополовец поделился своим мнением относительно нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.
"Если бы у Супряги был интеллект и он мог воспользоваться даром, которым наградил Господь, то он бы уже давно играл. Ему что-то мешает. Но это больше связано с психологией. Здесь нужно работать.
Ямаль в "Барселоне" играет в 16, а Супряге скоро 25, и его не видно. Мощнее ты не станешь, чем в этом возрасте. Ты уже сформированный игрок, не ребенок. Твой каркас максимально мощный. Я уверен, что с ним работают специалисты - пусть еще себя покажет", - сказал Кополовец.
Напомним, Супряга перешел из "Динамо" в "Зарю" на правах аренды 6 сентября этого года. В составе луганской команды 24-летний нападающий успел провести одну игру без результативных действий.
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