Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь удвоила преимущество в матче против Ингульца, но сразу же пропустила гол
Голевой конец поединка
fc.obolon.ua
Поединок "Оболони" и "Ингульца" подходит к концу. На 85 минуте "пивовары" забили второй гол в матче.
Киевляне убежали в контратаку, которая завершилась ударом Таранухи. Голкипер "Ингульца" Паламарчук парировал выстрел, но мяч улетел прямо на Виктора Близниченко – тот пробил в пустые ворота.
Для 22-летнего воспитанника "Динамо" это первый гол в текущем сезоне и дебютный мяч за "Оболонь".
Однако впоследствии "Ингулец" уменьшил отрыв в счете. На 90-й минуте Александр Козак забил первый гол гостей в матче. Он замкнул навес партнера с левого фланга.
Это также первый гол в текущем сезоне для Козака.
Популярное сейчас
- Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут
- Украина – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по футзалу
- Ротань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос
- "Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО