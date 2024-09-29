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Оболонь удвоила преимущество в матче против Ингульца, но сразу же пропустила гол

Премьер-лига
Обновлено

Голевой конец поединка

Оболонь удвоила преимущество в матче против Ингульца, но сразу же пропустила гол

fc.obolon.ua

UA-Футбол
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Поединок "Оболони" и "Ингульца" подходит к концу. На 85 минуте "пивовары" забили второй гол в матче.

Киевляне убежали в контратаку, которая завершилась ударом Таранухи. Голкипер "Ингульца" Паламарчук парировал выстрел, но мяч улетел прямо на Виктора Близниченко – тот пробил в пустые ворота.

Для 22-летнего воспитанника "Динамо" это первый гол в текущем сезоне и дебютный мяч за "Оболонь".

Однако впоследствии "Ингулец" уменьшил отрыв в счете. На 90-й минуте Александр Козак забил первый гол гостей в матче. Он замкнул навес партнера с левого фланга.

Это также первый гол в текущем сезоне для Козака.

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