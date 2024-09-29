Драмбаев – о 0:1 с Александрией: Подвела реализация

Вчера, 28 сентября, прошел матч 8-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Александрией". Криворожская команда минимально уступила в счете - 0:1.

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал о том, чего не хватило команде, чтобы одержать победу:

"В последнем звене не хватило последнего паса, последнего точно удара. Такое бывает. Надо еще больше работать над реализацией и исправляться. Считаю, мы показали очень хороший футбол. У нас все получалось, кроме реализации моментов. Знали, как будет играть соперник. Разбирали это на теории, поэтому знали, к чему готовиться. Случилось так, что было достаточно моментов, особенно в первом тайме. Могли забивать три-четыре гола и "закрывать" игру, но не повезло в завершении.

"Александрия" имела свои один или два момента и свой шанс она реализовала. После перерыва им не удалось ничего создать. "Кривбасс" постоянно шел вперед, очень хотели не только сравнять счет, а и одержать победу, но нам это не удалось. Подвела реализация".