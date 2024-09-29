УПЛ. Левый Берег - Динамо 0:3. Без сенсации в киевском дерби

VBET Лига. 8-й тур

29 сентября. Киевская область. "Арена Левый Берег"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Левый Берег" – "Динамо" 0:3

Голы: Михавко 8, Бражко 62, Рубчинский 90+1

"Левый Берег": Механив, Соколов, Якимов, Самар, Шаповал, Приходько, Дедух, Н. Когут (И. Когут 76), Синица, Галас (Войцеховский 76), Кобзарь (Семенов 84)

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов (Дячук 89), Михавко (Биловар 64), Вивчаренко, Бражко (Михайленко 71), Рубчинский, Ярмоленко (Кабаев 46), Буяльский, Брагару (Волошин 64), Герреро

Предупреждения: Самар 22, 80, Якимов 80 - Попов 44, Биловар 74



Удаление: Самар 80

После трёх сыгранных матчей за неделю, в составе "Динамо" ожидаемо произошло немало изменений. Не обошлось без ротации и в стартовой одиннадцатке у "Левого Берега" - по сравнению с игрой c "Александрией" Виталий Первак поменял пять игроков.

Начали встречу динамовцы довольно активно, и уже на 8-й минуте повели в счёте. Хозяева отбились после навеса с углового, но мяч подхватил Караваев, который прострелил во вратарскую площадь, и благодаря отскоку ворота распечатал Михавко.





Уже через 10 минут "бело-синие" забили ещё один гол. Правда, впоследствии засчитан он не был. Брагару отдал на левый фланг подключившемуся Вивчаренко, тот вырезал на Ярмоленко, а Андрей пяткой перенаправил перенаправил мяч в сетку. В итоге - офсайд.

Вскоре с левого фланга "Динамо" чуть не привезло себе гол. Вивчаренко отдал неудобный пас на Караваева, тот потерял мяч, Синица вышел на ударную позицию, но пробил прямо в Бущана.

До конца первого тайма гости действовали довольно лениво, а у "аистов" просто-напросто не хватало мастерства, чтобы довести до опасности хоть одну из своих атак.

После перерыва игра взбодрилась - "Динамо" заиграло совершенно на других скоростях. Опасно с левого угла штрафного пробивали Герреро и Брагару, а также чуть не закинул мяч за шиворот голкиперу Буяльский - подопечных Первака спасла перекладина.

На 61-й минуте "бело-синие" всё же удвоили счёт. Причём, не благодаря комбинационным действиям. Механив вышел за пределы штрафной площади, подарил мяч Бражко, и тот умудрился по невероятной траектории закинуть его с центра поля в ворота.





Окончательно интригу в поединке убило удаление Самара. Валерий получил вторую жёлтую карточку за нервную реакцию за фол своего одноклубника.

Уже в компенсированное время коллектив Шовковского поставил точку в матче. Караваев сместился с правого фланга, отдал в штрафную, Буяльский пробил по воротам, удар заблокировали, но на добивании тут как тут был Рубчинский. Стоит отметить, что для Валентина этот гол стал дебютным в составе "Динамо" (то же самое касается и Тараса Михавко).

Благодаря триумфу "бело-синие" вернулись на вершину турнирной таблицы УПЛ благодаря лучшим дополнительным показателям в сравнении с "Александрией". "Левый Берег", в свою очередь, опустился на 13-ю строчку с 6 баллами в активе.