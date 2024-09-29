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В защите - Михавко и Попов, на острие атаки - Герреро. Левый Берег и Динамо объявили стартовые составы на матч
Старт - в 18:00
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
В заключительном субботнем матче УПЛ 8-го тура встретятся "Левый Берег" и "Динамо". Уже известны стартовые составы команд.
Поединок начнется в 18:00.
Стартовый состав "Левого Берега": Механив Максим, Соколов Олег, Якимов Андрей, Самар Валерий, Шаповал Владислав, Дедух Руслан (К), Приходько Клим, Когут М., Синица Олег, Галас Тарас, Кобзарь Богдан
Запасные: Сташкив Вадим, Фастов Дмитрий, Астахов Эрнест, Семенов Дмитрий, Сидней, Дударенко Александр, Спиваков Андрей, Банада Евгений, Косовский Сергей, Войцеховский Владислав, Когут И., Непейпиев Руслан
Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий, Вивчаренко Константин, Попов Денис, Бражко Владимир, Ярмоленко Андрей, Рубчинский Валентин, Караваев Александр, Буяльский Виталий (К), Михавко Тарас, Герреро, Брагару Максим
Запасные: Нещерет Руслан, Дячук Максим, Волошин Назар, Шапаренко Николай, Ванат Владислав, Андриевский Александр, Кабаев Владислав, Тымчик Александр, Биловар Кристиан, Дубинчак Владислав, Пихаленок Александр, Михайленко Николай
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