Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В заключительном матче очередного тура УПЛ украинские болельщики будут иметь возможность наблюдать за битвой середняков. Луганская "Заря" Младена Бартуловича будет принимать полтавскую "Ворсклу" Сергея Долганского.
Сейчас обе команды имеют в своем активе по 9 зачетных баллов и делят турнирную таблицу буквально пополам.
В прошлом же туре луганчане на выезде минимально уступили ковалевскому "Колосу" Александра Поздеева (0:1), а полтавчане - в гостях расписали ничью с бронзовым призером в лице криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба (1:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Ворскла" состоится в понедельник, 30-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в столице Украины, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ установил абсолютный трансферный рекорд в своей истории
- Мирон Маркевич – про Андрея Телесненко: Желаю ему в этот непростой период только одного – остаться в живых
- Украина – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по футзалу
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе