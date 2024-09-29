Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В заключительном матче очередного тура УПЛ украинские болельщики будут иметь возможность наблюдать за битвой середняков. Луганская "Заря" Младена Бартуловича будет принимать полтавскую "Ворсклу" Сергея Долганского.

Сейчас обе команды имеют в своем активе по 9 зачетных баллов и делят турнирную таблицу буквально пополам.

В прошлом же туре луганчане на выезде минимально уступили ковалевскому "Колосу" Александра Поздеева (0:1), а полтавчане - в гостях расписали ничью с бронзовым призером в лице криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба (1:1).

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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Ворскла" состоится в понедельник, 30-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в столице Украины, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).