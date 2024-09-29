  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В заключительном матче очередного тура УПЛ украинские болельщики будут иметь возможность наблюдать за битвой середняков. Луганская "Заря" Младена Бартуловича будет принимать полтавскую "Ворсклу" Сергея Долганского.

Сейчас обе команды имеют в своем активе по 9 зачетных баллов и делят турнирную таблицу буквально пополам.

В прошлом же туре луганчане на выезде минимально уступили ковалевскому "Колосу" Александра Поздеева (0:1), а полтавчане - в гостях расписали ничью с бронзовым призером в лице криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба (1:1).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Ворскла" состоится в понедельник, 30-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в столице Украины, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Еще одно дерби. Левый берег - Динамо. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
В защите - Михавко и Попов, на острие атаки - Герреро. Левый Берег и Динамо объявили стартовые составы на матч
yellow-arrow
Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2024
Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости