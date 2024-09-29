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Бартулович: Матч с Колосом - наверное, один из наших худших в этом сезоне

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Тренер - о последних играх

Бартулович: Матч с Колосом - наверное, один из наших худших в этом сезоне

Фото: ФК Інгулець

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Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал 2 подряд поражения в УПЛ - от "Динамо" (0:2) и "Колоса" (0:1).

"Что с "Колосом", что с "Динамо" матчи получились неудачными. Мы хотели добиться лучшего результата для себя. После паузы на поединки сборных была хорошая возможность сыграть с "Динамо" удачнее, но мы не дотерпели минут 20. В принципе, были неплохие возможности для более острых атак во встрече с "Динамо", где, возможно, чего-то не хватало. В таких поединках не хватает забитых мячей. Если такому сопернику, как "Динамо", ты забиваешь мяч, тогда можно рассчитывать на хороший результат. Но нам не удалось этого сделать.

Относительно встречи с "Колосом" скажу, что это, наверное, один из наших худших матчей в этом сезоне. Надеюсь, такое с нами больше не повторится. Мы делаем анализ и стараемся исправить все те ошибки, которые были в противостоянии с ковалевцами, в котором мы настраивались только на победу", - сказал Бартулович.

Завтра, 30-го сентября, "Заря" сыграет матч 8-го тура УПЛ. В соперниках - "Ворскла". Игра должна начаться в 18:00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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