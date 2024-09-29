Пономарев - после игры с Колосом: Мы недовольны ни результатом, ни своей игрой

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал добытую ничью его командой в матче 8-го тура УПЛ против "Колоса" (0:0).

"Мы недовольны ни результатом, ни своей игрой. Ничья - закономерный результат того, что было на поле. Команда с первых минут не выполняла установку на матч. "Рух" контролировал мяч большую часть игрового времени, но это было позади. Хочется создавать больше моментов, активнее играть на атаку, демонстрировать тот футбол, который мы пропагандируем. К сожалению, сегодня нам не удалось так сыграть. Не думаю, что стерильный контроль мяча вблизи своих ворот нравится болельщикам.

"Колос" хорошо оборонялся, действовал дисциплинированно и играл очень качественно. Ковалевцы надежно перекрыли все зоны. Тогда как нашим игрокам не хватило мастерства преодолевать такую насыщенную оборону. Причиной этого также является отсутствие опыта у нашей молодежи - нам было трудно вскрывать эту защиту. У нас играют футболисты молодежной сборной Украины, которые должны уметь играть и в такой футбол.

Игроки, которые вышли на замену, не усилили игру, поэтому я недоволен тем, как сработали наши замены. Что касается Климчука, то Юрий восстановился после сложной травмы, но ему еще нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Свое игровое время он получит, чтобы как можно скорее вернуть свои привычные кондиции.

Основной акцент в подготовке к сопернику мы делаем на своей игре. Конечно, мы изучаем определенные детали игры наших оппонентов, но мы не подстраиваемся под них, а хотим демонстрировать свой футбол. Поэтому в своем тренировочном цикле "Рух" ничего не будет менять, но команда проанализирует свои ошибки и постарается их больше не допускать. Прежде всего надо реализовывать то преимущество, которое мы имеем на поле", - сказал Пономарев.