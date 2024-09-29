Дебютная победа пивоваров и последнее место для клуба Поворознюка. Оболонь – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

В столице аутсайдеры встречались в битве за 6 очков. Сергей Суханов мог вывести киевскую команду вперед в конце первого тайма, но сыграл рукой в ​​голевом эпизоде. В начале второй половины поединка он все же помог команде открыть счет, но уже в качестве ассистента. Ближе к завершению основного времени хозяева забили второй раз, а уже в компенсированное время гости с Кировоградской области сократили отставание и вернули интригу на несколько минут.

"Пивовары" чаще пробивали по воротам (11-6) и лучше владели мячом (59%). Подопечные Шищенко покидают последнюю ступеньку и набирают 5 очков. В следующем туре столичный коллектив поедет в Одессу, где сыграет против "Черноморца". Команда Кобина опускается на 16-ю строчку (4 балла). 4 октября действующий чемпион Первой лиги поедет к "Карпатам".

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Смотрите обзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

Киев. "Оболонь-Арена"

Оболонь – Ингулец 2:1

Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90+1