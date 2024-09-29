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Заря - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Заря - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30-го сентября завершается восьмой тур УПЛ 2024/25. В Киеве сойдутся соседи по турнирной таблице: луганская "Заря" будет принимать полтавскую "Ворсклу", это команды, которые занимают девятое и восьмое места соответственно. Оба клуба имеют одинаковое количество очков – девять.

Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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