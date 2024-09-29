Пидгурский: Надеюсь, что фанаты не будут делать кардинальных выводов о Рухе после матча с Колосом

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский оценил игру команды в ничейном матче 8-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0).

"Это была тяжелая игра - "Колос" навязал нам хорошую борьбу. Ковалевцы имеют сбалансированную команду и "Рух" знал о сильных сторонах своего соперника. Мы пытались создавать моменты и много атаковать, но нам это не удалось. Особенно у гостей выделялись Цуриков и Третьяков, которые активно работали на левом фланге и действовали очень динамично.

Считаю, что "Колос" пока не на своем месте в турнирной таблице и по уровню своей игры должен был бы быть выше. В целом в чемпионате сейчас нет простых соперников, особенно если говорить с точки зрения "Руха", ведь в нашей команде собраны молодые игроки и нам еще не хватает баланса и стабильности. Нельзя играть с таким настроем, который был у нас сегодня - нам не хватило концентрации.

Важно, что на поле вернулся Юрий Климчук. Юра в раздевалке после игры с "Динамо" эмоционально отреагировал на то, что снова сыграл после тяжелой травмы и длительного процесса лечения, говорил, что словно бы снова дебютировал в футболе. Все ребята также его поддержали. Сегодня он сыграл больше, пытался добавить команде креатива в атаке. Заметно, что Юрию еще трудно, но ему нужно время, чтобы набрать форму. Я передал Климчуку капитанскую повязку и в игре с "Динамо", и сейчас с "Колосом", потому что он - лидер команды и ведет нас за собой.

Мы благодарны болельщикам, которые несмотря на не совсем удачный результат нас поддержали после игры. Команда ценит, что на каждом домашнем матче зрители болеют за нас и гонят игроков вперед. Надеюсь, что фанаты не будут делать кардинальных выводов о "Рухе" после матча с "Колосом". Постараемся в следующей домашней игре показать лучший футбол, чтобы отблагодарить болельщиков за их поддержку.

К сожалению, в трех последних матчах нам не удается забивать голы. Это говорит о том, что нам следует больше внимания уделить позиционной атаке. Хочется в следующей игре порадовать болельщиков победой, но для этого надо будет плодотворно поработать на тренировках. Думаю, что игра с "Колосом" несколько встряхнет команду и мы будем заряжены на матч с "Александрией". Но это тоже будет непростой поединок, ведь нам будет противостоять один из лидеров УПЛ", - сказал Пидгурский.