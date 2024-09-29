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Шовковский: Должны были играть спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток
Тренер Динамо прокомментировал очередную победу в УПЛ
fcdynamo.com
Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
“Контролировали ход встречи, забили гол, второй – не засчитали. И потом начали играть не в ту игру, о которой договаривались. Начали совершать ошибки, давали сопернику переходить в контратаки. В перерыве сделали замечание, должны были играть спокойнее, но результат матча с "Лацио" наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибки сегодня не имеем права, сделали ротацию.
Поздравил Тараса Михавко с дебютным голом, поздравил Валентина Рубчинского с дебютным голом. Также поздравил Максима Дячука с выходом на поле после тяжелой травмы. Мы доверяем всем нашим игрокам и будем давать возможность играть почти всем”.
"Мы изменили наш график. Завтра соберемся на базе и вечером поездом отправляемся на игру с "Хоффенхаймом". Для нас все матчи важны и каждый решающий. Мы живем сегодняшним днем. Готовятся все игроки, кроме получившего удаление Брагару. Нагрузка большая, а к этому прилагается логистика. Но надо с этим работать, из-за войны мы не можем выполнять рейсы с территории Украины.
Герреро пытался создавать давление, он неуступчивый игрок, на нем получил вторую желтую защитник. Именно в такой борьбе должны играть все, не только форварды. Период адаптации продолжается, он с нами не проводил полноценные сборы. Сегодняшней игрой и действиями в определенных моментах я очень доволен”, – рассказал тренер.
В четверг "Динамо" сыграет против "Хоффенхайма" в Германии.
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