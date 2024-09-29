Шовковский: Должны были играть спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Контролировали ход встречи, забили гол, второй – не засчитали. И потом начали играть не в ту игру, о которой договаривались. Начали совершать ошибки, давали сопернику переходить в контратаки. В перерыве сделали замечание, должны были играть спокойнее, но результат матча с "Лацио" наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибки сегодня не имеем права, сделали ротацию.

Поздравил Тараса Михавко с дебютным голом, поздравил Валентина Рубчинского с дебютным голом. Также поздравил Максима Дячука с выходом на поле после тяжелой травмы. Мы доверяем всем нашим игрокам и будем давать возможность играть почти всем”.