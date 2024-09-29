  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Должны были играть спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Должны были играть спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток

Премьер-лига

Тренер Динамо прокомментировал очередную победу в УПЛ

Шовковский: Должны были играть спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток

fcdynamo.com

Новина українською

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Контролировали ход встречи, забили гол, второй – не засчитали. И потом начали играть не в ту игру, о которой договаривались. Начали совершать ошибки, давали сопернику переходить в контратаки. В перерыве сделали замечание, должны были играть спокойнее, но результат матча с "Лацио" наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибки сегодня не имеем права, сделали ротацию.

Поздравил Тараса Михавко с дебютным голом, поздравил Валентина Рубчинского с дебютным голом. Также поздравил Максима Дячука с выходом на поле после тяжелой травмы. Мы доверяем всем нашим игрокам и будем давать возможность играть почти всем”.

Читайте такжеШовковский: Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть

"Мы изменили наш график. Завтра соберемся на базе и вечером поездом отправляемся на игру с "Хоффенхаймом". Для нас все матчи важны и каждый решающий. Мы живем сегодняшним днем. Готовятся все игроки, кроме получившего удаление Брагару. Нагрузка большая, а к этому прилагается логистика. Но надо с этим работать, из-за войны мы не можем выполнять рейсы с территории Украины.

Герреро пытался создавать давление, он неуступчивый игрок, на нем получил вторую желтую защитник. Именно в такой борьбе должны играть все, не только форварды. Период адаптации продолжается, он с нами не проводил полноценные сборы. Сегодняшней игрой и действиями в определенных моментах я очень доволен”, – рассказал тренер.

В четверг "Динамо" сыграет против "Хоффенхайма" в Германии.

По теме
yellow-arrow
Карпаты предлагали своему голкиперу Ильющенкову стать тренером
yellow-arrow
Первак: Не согласен с двумя желтыми. Мы никогда не жаловались на арбитров, но бригада не справилась
yellow-arrow
Дидык: Видимо, после хорошей игры с Динамо мы вышли на матч с Колосом слишком самоуверенные
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости