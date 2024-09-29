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Киевляне возвращаются на первую строчку. Левый Берег – Динамо 0:3. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа в экспериментальном составе
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В новом столичном дерби вице-чемпион Украины без проблем справился с дебютантом. Уже к середине первого тайма фаворит мог делать счет 2:0, но гол Андрея Ярмоленко отменили из-за офсайда. Во второй половине встречи подопечные Шовковского удвоили преимущество, а ближе к завершению основного времени получили численное преимущество и поставили точку.
"Аисты" занимают 13-ю строчку (6 очков). В следующем туре команда будет играть против соседа по таблице "Колоса" в Ковалевке. "Динамовцы" делят первую позицию с "Александрией" (19 баллов). 6 октября коллектив будет принимать "Кривбасс".
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Смотрите обзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
Киев. Арена Левый Берег
Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1
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