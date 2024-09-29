Дидык: Видимо, после хорошей игры с Динамо мы вышли на матч с Колосом слишком самоуверенные

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал ничью в матче с "Колосом" (0:0) в рамках 8-го тура УПЛ.

"Трудно объяснить, почему команда показала такую игру в матче с "Колосом". Видимо, после хорошей игры с "Динамо" мы вышли на поле слишком самоуверенные. Тогда как нам противостояла очень опытная команда с сильными футболистами.

Первые 15 минут матча "Рух" полностью провалил. Далее мы уже стали играть лучше, перевели мяч на половину поля соперника и давили на "Колос", впрочем этого оказалось недостаточно.

К сожалению, в этом поединке мы не создали достаточного количества опасных моментов, чтобы забить гол. "Рух" владел территориальным преимуществом, контролировал игру. Но когда ты не создаешь моменты, то нельзя рассчитывать на победу", - сказал Дидык.