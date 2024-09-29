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Дидык: Видимо, после хорошей игры с Динамо мы вышли на матч с Колосом слишком самоуверенные

Премьер-лига

Потеря очков

Дидык: Видимо, после хорошей игры с Динамо мы вышли на матч с Колосом слишком самоуверенные

Фото: Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал ничью в матче с "Колосом" (0:0) в рамках 8-го тура УПЛ.

"Трудно объяснить, почему команда показала такую игру в матче с "Колосом". Видимо, после хорошей игры с "Динамо" мы вышли на поле слишком самоуверенные. Тогда как нам противостояла очень опытная команда с сильными футболистами.

Первые 15 минут матча "Рух" полностью провалил. Далее мы уже стали играть лучше, перевели мяч на половину поля соперника и давили на "Колос", впрочем этого оказалось недостаточно.

К сожалению, в этом поединке мы не создали достаточного количества опасных моментов, чтобы забить гол. "Рух" владел территориальным преимуществом, контролировал игру. Но когда ты не создаешь моменты, то нельзя рассчитывать на победу", - сказал Дидык.

"Рух" в третий раз подряд сыграл вничью со счетом 0:0. После семи сыгранных матчей в рамках УПЛ команда имеет в активе 12 очков.

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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