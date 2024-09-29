Первак: Не согласен с двумя желтыми. Мы никогда не жаловались на арбитров, но бригада не справилась

Виталий Первак выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Боевая игра против хорошего соперника. Пропустили быстрый гол и он повлиял на нашу игру. Терпели, терпели, а второй гол, так вообще…

Не согласен с двумя желтыми. Упали оба, арбитр показал в нашу сторону. Самар мне сказал, что ничего такого арбитра не спрашивал. Агрессии никакой не было со стороны футболиста, но сразу дал желтую карточку. Мы никогда не жаловались на арбитров, но сегодня бригада не справилась”.