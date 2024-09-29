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Первак: Не согласен с двумя желтыми. Мы никогда не жаловались на арбитров, но бригада не справилась
Наставник дебютанта – об удалении и игре против украинского гранда
fclb.com.ua
Виталий Первак выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
“Боевая игра против хорошего соперника. Пропустили быстрый гол и он повлиял на нашу игру. Терпели, терпели, а второй гол, так вообще…
Не согласен с двумя желтыми. Упали оба, арбитр показал в нашу сторону. Самар мне сказал, что ничего такого арбитра не спрашивал. Агрессии никакой не было со стороны футболиста, но сразу дал желтую карточку. Мы никогда не жаловались на арбитров, но сегодня бригада не справилась”.
“Не думаю, что имя “Динамо” давило на нас, разве что на первых минутах. Мы умудрились гол пропустить, а потом начали играть активнее, агрессивнее. Но "Динамо" есть "Динамо". Мастерства в завершающей стадии не хватило”, – отметил специалист.
Матч против "Колоса" состоится 5-го октября в Ковалевке.
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