  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты предлагали своему голкиперу Ильющенкову стать тренером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты предлагали своему голкиперу Ильющенкову стать тренером

Премьер-лига

Но тот не хочет завершать карьеру

Карпаты предлагали своему голкиперу Ильющенкову стать тренером

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

По информации Sport.ua, вратарь "Карпат" Александр Ильющенков получал предложение от руководства клуба перейти на тренерскую работу. Однако 34-летний игрок отказался, ведь не собирается завершать карьеру.

Сейчас Ильющенков проигрывает конкуренцию в команде Александру Кемкину и Якову Кинарейкину. В этом сезоне голкипер ни разу не попадал в заявку на матч.

Читайте такжеПервая победа Оболони и триумф Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Контракт Ильющенкова с "Карпатами" рассчитан до конца текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Первак: Арбитр только и ждал, чтобы дать вторую желтую карточку
yellow-arrow
Дибанго: Честно говоря, я пустил мужскую слезу, когда начал получать такое количество сообщений поддержки от наших болельщиков
yellow-arrow
Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
Александр Ильющенков Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости