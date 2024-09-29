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Карпаты предлагали своему голкиперу Ильющенкову стать тренером
Но тот не хочет завершать карьеру
Фото: fckarpaty.org
По информации Sport.ua, вратарь "Карпат" Александр Ильющенков получал предложение от руководства клуба перейти на тренерскую работу. Однако 34-летний игрок отказался, ведь не собирается завершать карьеру.
Сейчас Ильющенков проигрывает конкуренцию в команде Александру Кемкину и Якову Кинарейкину. В этом сезоне голкипер ни разу не попадал в заявку на матч.
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Контракт Ильющенкова с "Карпатами" рассчитан до конца текущего сезона.
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Источник:Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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