Михавко: В одном из эпизодов я почувствовал дискомфорт в спине. Но буду готовиться к игре с Хоффенхаймом

Тарас Михавко ответил на вопросы журналистов после матча.

“Конечно, забить за “Динамо” было моей мечтой. Я очень рад, что удалось забить. Благодарен Караваеву за передачу, хотя он сам говорит, что пробивал по воротам, а голкипер парировал, поэтому я сыграл на добивании и забил.

Доволен и игрой, и результатом. Удалось не пропустить. Рады, что получили три очка. Победа получилась не столь легкой, как хотелось, но понимали, что соперник будет настроен на нас максимально. У нас тоже настрой был таким, как надо, и все удалось".