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Михавко: В одном из эпизодов я почувствовал дискомфорт в спине. Но буду готовиться к игре с Хоффенхаймом
19-летний защитник прокомментировал разгром Левого Берега
Фото: ФК Динамо
Тарас Михавко ответил на вопросы журналистов после матча.
“Конечно, забить за “Динамо” было моей мечтой. Я очень рад, что удалось забить. Благодарен Караваеву за передачу, хотя он сам говорит, что пробивал по воротам, а голкипер парировал, поэтому я сыграл на добивании и забил.
Доволен и игрой, и результатом. Удалось не пропустить. Рады, что получили три очка. Победа получилась не столь легкой, как хотелось, но понимали, что соперник будет настроен на нас максимально. У нас тоже настрой был таким, как надо, и все удалось".
"Газон был мягким, поэтому в одном из эпизодов, приземлившись на ногу, я почувствовал определенный дискомфорт в спине. Но буду готовиться к игре с "Хоффенхаймом", – подчеркнул футболист.
Михавко провел 6-й поединок в этом сезоне УПЛ и 18-й в совокупности.
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