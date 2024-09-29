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Бражко – о своем голе: Буяльский после игры сказал, что не хотел принимать этот мяч
Владимир – о первом голе в этом сезоне УПЛ
fcdynamo.com
Владимир Бражко выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
“Каждая игра по-своему сложна. Сегодня тоже, при счете 1:0, пока я не забил второй, было нервно. Хорошо, что победили, почувствовали уверенность перед игрой с "Хоффенхаймом" после двух неудачных матчей. Будем набирать ход через игры, потому что у нас нет дней для тренировок".
"Очень хотел забить, хотя не представлял себе гол из центра поля. Представлял, что забью после перехвата в два прикосновения. Но получилось, что забил в одно касание. Я увидел, что голкипер отдал неточную передачу. Я сомневался, отдавать на Буяльского или бить самому. После игры он сказал: “Хорошо, что ты не отдал. Я не хотел принимать этот мяч".
У нас сейчас много матчей и очень плотный график. Матч уже через три дня. Сейчас уже забываем игру и настраиваемся на "Хоффенхайм", – заявил полузащитник.
В активе Бражко 11 результативных действий в 41-й встрече в составе киевлян.
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