Бражко – о своем голе: Буяльский после игры сказал, что не хотел принимать этот мяч

Владимир Бражко выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Каждая игра по-своему сложна. Сегодня тоже, при счете 1:0, пока я не забил второй, было нервно. Хорошо, что победили, почувствовали уверенность перед игрой с "Хоффенхаймом" после двух неудачных матчей. Будем набирать ход через игры, потому что у нас нет дней для тренировок".

"Очень хотел забить, хотя не представлял себе гол из центра поля. Представлял, что забью после перехвата в два прикосновения. Но получилось, что забил в одно касание. Я увидел, что голкипер отдал неточную передачу. Я сомневался, отдавать на Буяльского или бить самому. После игры он сказал: “Хорошо, что ты не отдал. Я не хотел принимать этот мяч".

У нас сейчас много матчей и очень плотный график. Матч уже через три дня. Сейчас уже забываем игру и настраиваемся на "Хоффенхайм", – заявил полузащитник.