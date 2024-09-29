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Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
Полтавчане хотят несколько миллионов евро
Фото: Instagram
В сферу интересов донецкого "Шахтера" попал защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский. Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, дончане готовы заплатить за трансфер более 1 миллиона евра. "Ворскла" стремится получить 3 миллиона.
Контракт Крупского с полтавским клубом действует до конца 2026-го года. По версии портала Transfermarkt, футболист стоит 700 тысяч евро.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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