Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник

В сферу интересов донецкого "Шахтера" попал защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, дончане готовы заплатить за трансфер более 1 миллиона евра. "Ворскла" стремится получить 3 миллиона.

Контракт Крупского с полтавским клубом действует до конца 2026-го года. По версии портала Transfermarkt, футболист стоит 700 тысяч евро.