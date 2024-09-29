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Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник

Премьер-лига

Полтавчане хотят несколько миллионов евро

Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник

Фото: Instagram

Новина українською

В сферу интересов донецкого "Шахтера" попал защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, дончане готовы заплатить за трансфер более 1 миллиона евра. "Ворскла" стремится получить 3 миллиона.

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Контракт Крупского с полтавским клубом действует до конца 2026-го года. По версии портала Transfermarkt, футболист стоит 700 тысяч евро.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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